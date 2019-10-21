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Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: 6 asker, 3 korucu yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

21.10.2019 22:24

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sesveren köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada araçtaki asker ve güvenlik korucularından oluşan 9 kişi yaralandı.

Kağızman'a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı.

BÖLGEYE KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.

Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: 6 asker, 3 korucu yaralı

Kağızman, Güncel

Kaynak: İHA

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