Kars'ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi
Kars'ta düzenlen Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi.
09.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:54
Kars 'ta düzenlen Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi. Turnuvaya katılan takımlar sporcular, "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankart açtı.
Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği'nin düzenlendiği İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan turnuvaya 18 kadın ve 20 erkek sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva da sporcular üzerinde "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankartla saha çıktı. - KARS
Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği'nin düzenlendiği İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan turnuvaya 18 kadın ve 20 erkek sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva da sporcular üzerinde "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankartla saha çıktı. - KARS
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kars'ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi
Etiketler : Spor ve Sergi Sarayı, Kars, Yaşam
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