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Kars'ta "bahisli horoz dövüştürme" iddiası

Kars'ın Kağızman ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda 8 horoza el konulurken, 4 kişiye de 31 bin 176 lira ceza uygulandı.

11.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:54Kars'ta
'ın ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda 8 horoza el konulurken, 4 kişiye de 31 bin 176 lira ceza uygulandı.
Hacı Kağızman Caddesi'ndeki bir kıraathanede bahis karşılığı horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi E.Z'ye kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.
Ekipler, iş yerinde bulunan horoz sahiplerinden R.A, T.A, G.A ve A.N'ye toplam 31 bin 176 lira ceza uyguladı.
El konulan 8 horoz, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kağızman, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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