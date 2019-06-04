Kars
'ta, bayram namazında camiler doldu taştı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Türker Öksüz
ile birlikte bayram namazını kıldı. Türkiye
'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı. Bayram namazını Evliya Camisi'nde kılan Kars Valisi Türker
Öksüz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma
Alay Komutanı Albay Osman Kılıç
, AK Parti
Kars İl Başkanı Adem Çalkın
, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. - KARS
Kaynak: İHA
Muammer Türker
, Kars
, Güncel