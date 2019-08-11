Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldı.



Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı.



Bayram namazını Aydınlık Evler Mahallesi Cami'de kılan vatandaşlar, cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı. - KARS

Kaynak: İHA