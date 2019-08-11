Haberler» Yerel» Haber

Kars'ta Bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu

Kars'ta Bayram namazında vatandaşlar camileri doldurduKARS - Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı.

11.08.2019 09:03
Kars'ta Bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu
Kars'ta Bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu
KARS - Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldı.
Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı.
Bayram namazını Aydınlık Evler Mahallesi Cami'de kılan vatandaşlar, cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.
Kars'ta Bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu

Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
09:08   Polis ve Jandarmadan Bayramda trafik denetimi
09:03   Kars'ta Bayram namazında vatandaşlar camileri doldurdu
01:39   Adana'da 15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu
23:53   Bayram trafiğine drone'lu denetim
23:34   Turizme kazandırılacak olan Kınık Şelalesi havadan görüntülendi
23:33   Kula'da bayram tedbirleri üst düzey seviyede
22:22   Yavuzelililer, mezarlıkları ziyaret etti