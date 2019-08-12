Kars'ta bayram uygulaması

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için uygulamalar devam ediyor.



Kars'ta güvenlik güçlerince, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerden başta Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminalleri, Hayvan Pazarı olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler, umuma açık eğlence, istirahat yerleri, dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarında denetimlere ağırlık veriliyor.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü 41 motorize ekip, 368 polisle asayiş uygulamalarına devam ediyor Kars-Erzurum Karayolu Sanayi Kavşağı'nda yapılan uygulamalarda polis, durdurduğu araçlarda sürücü ve yolcuların bayramını kutluyor. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran polis, GBT taraması yapıyor. Polisin bayram uygulamaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.



Öte yandan Kars genelinde çevirme ekipli ve seyir halinde olmak üzere, farklı güzergahlarda etkin şekilde radarla hız denetimi yapılıyor. Trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimlerinde yapılan sabit trafik uygulamalarında, hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kurallara uyup uymadıkları da kontrol ediliyor. Drone destekli yapılan uygulamalarda adeta polis kuş uçurtmuyor. - KARS

Kaynak: İHA