Kars'ta Bekçilere Uyum Eğitimi

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Kars'ta mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 58 bekçi, Kars Emniyet Müdürlüğünde uyum eğitimi aldı.Kars Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nail Savran, bazı şube müdürleri ve bekçiler katıldı.Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, ülkenin huzurunun, güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin tesis edilmesinde, kolluk güçlerinin önemli görev yaptığını söyledi.Türkiye'nin PKK/PYD, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı çok önemli mücadele verdiğini ifade eden Öksüz, "Özellikle son yıllarda verdiğimiz bu mücadelenin etkisi çok önemli oranda arttı. Sahip olduğumuz imkanlar gerek emniyet ve jandarma teşkilatımızın sahip olduğu araç, gereç ve teknolojik imkanlar gerekse gittikçe artan personel kalitesi artık terörle mücadelede çok önemli başarıların kazanılmasına vesile oldu." dedi.Öksüz, Kars'ta da çarşı ve mahalle bekçisi alımının yapıldığını anımsatarak, "Artık ülkemizde huzurun, güvenliğin sağlanmasında emniyet ve jandarma güçlerimiz görevlerini çok etkin ve verimli şekilde yerine getirebiliyor. Tabi bu hizmetleri yürütürken kolluk kuvvetlerimize destek olmak adına Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanlığımızın koordinesi ile çarşı ve mahalle bekçisi alımına da karar verildi." diye konuştu.Kars ve ilçeleri için alımı yapılan 70 bekçiden 58'inin göreve başlayacağını anlatan Öksüz, "İlimize verilen kontenjan çerçevesinde 70 çarşı ve mahalle bekçisi alımına karar vermiştik, peyderpey bunları almaya devam ediyoruz. Bugün 58 tane çarşı ve mahalle bekçimiz yanımızda, aramızda, onlara bu vesileyle teşkilata, ülkemizin güvenliğinin, huzurunun sağlanmasındaki mücadelemize hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı."Kars sokakları artık daha güvenli, daha diri olacaktır"İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise emniyet teşkilatının tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da suç ve suçluyla mücadelede çok önemli vazifeleri yerine getirdiğini söyledi.Teşkilatın teknik ve teknolojik imkanlardan faydalandığını anlatan Bitirik, "Gün geçtikçe başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Teşkilatımızın değerli üst yöneticileriyle illerde de sayın valilerimiz ve bizler verdiğimiz bu mücadeleyle gerek personel gerek araç gereç, bütün bu teknik teknolojik imkanlarla sonuna kadar takip edilerek suç ve suçluda mücadelede en üst seviyede gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi için mücadele edilmekte, bütün çalışmalar yürütülmektedir." diye konuştu.Bitirik, bekçilerin Kars'ta da göreve başlayacağını anımsatarak, "Kars'ta, değerli Kars halkının da katkısıyla en üst seviyede olan güvenlik hizmetleri bekçi kardeşlerimizin katılımıyla yeni bir ivme kazanacaktır. Kars sokakları artık güvenlik açısından daha canlı daha güvenli, daha diri olacaktır." dedi.