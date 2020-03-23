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Kars'ta belediye ağaçları buduyor

Kars'ta belediye ekipleri ağaçları buduyor.

23.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:14
Kars'ta belediye ağaçları buduyor
Kars 'ta belediye ekipleri ağaçları buduyor.

Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Belediye ekiplerince, tehlike arz eden dal veya ağaçlar kesilerek, sağlık için problem oluşturan özellikle kavak ağaçlarının bazı türlerinde bakım çalışması yapıyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince budama çalışmaları Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde devam ediyor. Budanan ağaçlarının dalları belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kars Belediyesi, Kars, Yaşam

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