Kars'ta Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

MHP
'li Sarıkamış
Belediye Başkanı Harun Hayali
ve Kağızman
Belediye Başkanı Nevzat Yıldız
mazbatalarını aldı.
Harun Hayali, Sarıkamış Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra İlçe Belediye Başkanlığı makamında devir-teslim töreni yapıldı. Törene, Hayali'nin yanı sıra eski Sarıkamış Belediye Başkanı AK Parti
'li Göksal Toksoy
, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Hayali devir teslim sonrası yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bize gösterilen teveccühü asla karşılıksız bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Bu dakikadan itibaren biz Sarıkamış Belediye Başkanı olduk." dedi.
Kağızman ilçesinde ise ikinci kez Kağızman Belediye Başkanı seçilen MHP'li Nevzat Yıldız da mazbatasını aldı.
Mazbatasını Kağızman Adliyesi'nde görevli hakim Bedri Aydoğan
ile İlçe Seçim Kurulu Müdürü Recep Ölçek'den alan Yıldız, yaptığı konuşmada, "Nevzat Yıldız, Türk, Kürt demeden herkesin belediye başkanı olacak, herkese hizmet edecek, halkın efendisi değil, hizmetkarı olacaktır. Kağızman Belediyesinin kapısı bütün Kağızmanlılara açıktır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yıldız, tebrikleri kabul etti.
Törende, MHP Kağızman İlçe Başkanı Metin Bingöl
, MHP yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile partililer de hazır bulundu.
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Kaynak: AA