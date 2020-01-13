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Kars'ta belediye işçilerinin kar mesaisi başladı

Kars'ta belediye işçilerinin, kar temizleme mesaisi başladı.

13.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:34Kars'ta belediye işçilerinin kar mesaisi başladı
'ta belediye işçilerinin, kar temizleme mesaisi başladı.

Kentte önceki gün yağan karın ardından Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırım ve yolların karını temizledi.

Vatandaşların mağdur olamaması için yoğun bir çalışma içine giren Belediye, kar ve buz timi oluşturdu. İşçiler, gruplar hainde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kar temizleme ve buz kırma çalışması yapıyor. Ekipler, küreklerle kaldırımların karını temizliyor. Yol kenarına yığılan karlar iş makineleriyle kamyonlara doldurularak kent dışına çıkarılıyor.

Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri, başta Fiakbey Caddesi olmak üzere, Atatürk, Kazmpaşa, İnönü, GAMP, Haydar Aliyev ve Cumhuriyet cadde ve kaldırımlarının karını temizleyerek vatandaşların temiz kaldırımlarda yürümesine imkan sağladı.

Belediye karla mücadele ekiplerinin mahalle ve sokaklarda da karla mücadele çalışması yaptığı öğrenildi. - KARS

Kars Belediyesi, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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