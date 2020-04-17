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Kars'ta BİLSEM görevlileri polisler için siperlik üretiyor

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretiliyor.

17.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:31
Kars'ta BİLSEM görevlileri polisler için siperlik üretiyor
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretiliyor.
BİLSEM görevlileri, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelesine destek olmak amacıyla 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik üreterek İl Emniyet Müdürlüğü ve kentteki hastanelere teslim ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, BİLSEM'de üretilen yüz koruyucu siperliklerin bir bölümünü İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'a teslim etti.
Acay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çalışmalarda özellikle BİLSEM Müdürü Ali Kasım Bulut ve yardımcıları ile evlerinde bu işe gönüllü olarak katkı sağlayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların el emeklerini sağlık ve emniyet çalışanlarına teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Acay, Kars Emniyet Müdürlüğüne toplam 2 bin siperlik teslim ettiklerini belirtti.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da maskelerin görev yapan polislerin işine yarayacağını ifade ederek, "Çünkü bizim arkadaşlarımız vatandaşlarla birebir muhatap oluyor, ayrıca kontrollerimiz de sıkı şekilde devam ediyor. Özellikle şehir giriş ve çıkışlarında uygulamalarımız aralıksız sürüyor. Bu kontrolleri yaparken de tedbirlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor. Bu vesileyle eldiven, maske ve bu tip siperlikler bizim için çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, Güncel
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