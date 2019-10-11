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Kars'ta bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde durdurulan bir minibüste bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

11.10.2019 20:32Kars'ta bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde durdurulan bir minibüste bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ilçesi Karakut mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilen bir minibüs durduruldu.
Minibüste yapılan aramada bin 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Araç sürücüsüne, 20 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarmanın kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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