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Kars'ta bin 526 aileye gıda yardımı yapıldı

Kars'ta hayırsever vatandaşların destekleriyle bin 526 aileye gıda yardımı yapılırken, Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların talepleri karşılamaya devam ediyor.

08.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:33
Kars'ta bin 526 aileye gıda yardımı yapıldı
Kars 'ta hayırsever vatandaşların destekleriyle bin 526 aileye gıda yardımı yapılırken, Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların talepleri karşılamaya devam ediyor.

Daha önce de Kars Valiliği'ne iletilen alışveriş, banka, sağlık, seyahat ve sosyal hizmetler gibi taleplerin 3 bin 141 karşılanmıştı.

Kars Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri kent merkezi, ilçeler ve köylerde vatandaşlar kendilerine iletilen ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Grubun ihtiyaçlarını karşılandığı vatandaşlar ise 'evdekal'mayı tercih ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Banka, Kars, Yaşam
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Haberler ›› Yaşam ››Kars'ta bin 526 aileye gıda yardımı yapıldı - Haberler

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