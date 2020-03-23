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Kars'ta bin 995 adet sikke ele geçirildi

Kars'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta bin 995 adet sikke ele geçirildi.

23.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:28
Kars'ta bin 995 adet sikke ele geçirildi
Kars 'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta bin 995 adet sikke ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi bin 995 adet sikke ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Araç, Kars, 3. Sayfa

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