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Kars'ta bir belde üç köy karantinaya alındı

Kars'ta bir belde üç köy karantinaya alındı Kars'ta bir belde3 köy koronavirüs kapsamında karantinaya alındı.

30.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:48
Kars 'ta bir belde üç köy karantinaya alındı
KARS - Kars'ta bir belde3 köy koronavirüs kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklandı.
Kars'ta koronavirüsten dolayı karantinaya alınan bölgelerde giriş ve çıkışlarda jandaran ekipleri görev aldı. Jandarma ekipleri görev aldıkları ve karantinaya alınan bölgelere vatandaşların giriş çıkışına izin vermiyor.
Kars'ta Dağpınar Belediyesi'nin Merkez Mahallesi, Digor 'a bağlı Türkmeşen köyü, Susuz 'a bağlı Erdağı Köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ Köyü koranavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dağpınar Belediyesi'nin Merkez Mahallesi, Digor'a bağlı Türkmeşen köyü, Susuz'a bağlı Erdağı Köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ Köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı" denildi.
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Kars’ta bir belde üç köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Dağpınar, Susuz, Digor, Kars, Genel

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Kars'ta bir belde üç köy karantinaya alındı
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