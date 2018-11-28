Kars'ta Bir Kişi Annesinin Mezarı Başında İntihar Etti

Kars
'ta bir kişi annesinin mezarı başında silahla intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, E.Ö., Kars'ın Selim
İlçesinde ilçe mezarlığında bulunan annesinin mezarına geldi. Bir süre annesinin mezarı başında duran E.Ö. daha sonra üzerinde bulunan kendisine ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesiyle mezarlığa gelen vatandaşlar E.Ö.'yü yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu jandarmaya bildirildi.
Olay yerine gelen jandarma, bölgeye Sarıkamış
Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) çağırdı. Olay yerinde OYİT ekiplerince yapılan incelemenin ardından E.Ö.'nün cansız bedeni Selim Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS
Selim,Kars
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:54