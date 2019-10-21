Haberler » Güncel » Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

21.10.2019 12:38Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Ekim'de Akçay köyünde bir vatandaşa ait ahırda çalınan 5 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu hayvanları çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, suçta kullanılan kamyonetle Iğdır'da, bir şüpheli de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ekiplerin çalınan hayvanların bulunmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma, Kağızman, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30 Kırıkkale emine bulut cinayetinde 4 polise soruşturma talebi
13:30 Mutabakata rağmen terör örgütü taciz ve tahrik ediyor
13:30 Hindistan'da milletvekili adayının açıklamaları tartışmalara sebep oldu
13:30 Çanakkale rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladı
13:30 Bakan pakdemirli: israil ve hollanda'ya tohum satan ülke konumuna geldik -detay
13:30 Emine bulut davası görülmeye başlandı
13:30 Sivas 'doğal akvaryum' gökpınar gölü'nde sonbahar güzelliği
21.10.2019 13:31:00