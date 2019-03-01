Kars'ta Buz Kazaları

Kaynak: DHA

KARS'ta iki gündür etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları buz pistine çevirirken, çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.Kentin birçok noktasında buzlanmadan kaynaklı kazalar yaşandı. Mihralibey köprüsü, SİM-Er otel kavşağı, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Ordu caddeleri, buz pistine döndü. Caddelerde sürücülerin kontrolünden çıkan arabalar kaldırıma ya da park halindeki araçlara çarparak durabildi. Ordu caddesi üzerinde de rampa aşağı inen araçların kayması sonucu da kazalar yaşandı. Görüntülerin kameralara an ben an yansıdığı kazalarda yaralanma olmazken arabalarda maddi hasarlar oluştu.Çok sayıda yayanın düşmekten kurtulamadığı Ordu caddesinde ise vatandaşlar, el arabasıyla getirdikleri külleri caddeye döktü. Kavşağa gelen Trafik polisleri kaza yapan araçlar için tutanak tutarken başka kazaların olmaması için önlem aldı.- Kars