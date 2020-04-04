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Kars'ta cadde ve sokaklar boşaldı

Kars'ta cadde ve sokaklar boşaldı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından Kars'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

04.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:59
Kars 'ta cadde ve sokaklar boşaldı
KARS - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından Kars'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü için alınan kararın ardından 20 yaş altındaki vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim yaptı.
Kentin en kalabalık caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi, Atatürk Caddesi ve Haydar Aliyev Caddesi ile kentte bulunan parklar adeta sessizliğe bürünürken, alınan tedbirler sayesinde Karslıların kurallara uyduğu, sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü.
IÇ- Kars’ta cadde ve sokaklar boşaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kars, Genel

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Kars'ta cadde ve sokaklar boşaldı
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