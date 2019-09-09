Haberler» Güncel» Haber

Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar Ardahan'da bulundu

Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Ardahan'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

09.09.2019 15:36 Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar Ardahan'da bulundu
Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Ardahan'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde bazı vatandaşlar, bir süre önce büyükbaş hayvanlarının ahırlardan çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Ardahan'a götürüldüğünü tespit etti.
Bu tespit üzerine Ardahan merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde operasyon düzenleyen ekipler, Kars'tan çalınan 10 büyükbaş hayvanı buldu.
Hayvanlar jandarma tarafından Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyüne getirilerek sahiplerine teslim edildi.
Jandarmanın hayvanları çalan kişileri yakalamak için başlattığı çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Jandarma, Ardahan, Susuz, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:54   İdil'de okul güvenliği toplantısı
16:54   Fatih Belediyesi'nden Okula Yeni Başlayan Öğrencilere çanta hediye
16:53   Dha yurt bülteni - 18
16:53   Çin'de metal bariyer, çocuk ve kadınların üstüne devrildi
16:52   "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar Konferansı"
16:52   Şirvan'da 16 derslikli İmam Hatip Lisesi eğitime açıldı
16:52   Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı başladı