Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kars'ta çalınan hayvanlar Ardahan'da bulundu

Kars'ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan'da bulundu.

09.09.2019 15:54 Kars'ta çalınan hayvanlar Ardahan'da bulundu
Kars'ta bir vatandaşın ahırından çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışması sonucu Ardahan'da bulundu.

Kars'ın Susuz İlçesi'ne bağlı İncilipınar Köyü'nde bir vatandaşa ait 10 adet büyükbaş hayvan çalındı. Vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemenin ardından büyükbaş hayvanları aramaya başladı.

Jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda çalınan hayvanların Ardahan'a bağlı Bayramoğlu Köyü'nde buldu. Jandarma bulunan hayvanları daha sonra sahibine teslim etti. - KARS

Jandarma, Ardahan, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:40   Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı
16:39   Otomobil bariyerlere çarptı; 4 yaralı
16:39   Alev alan çamaşır makinesi paniğe neden oldu
16:37   14 yaşındaki Demirhan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
16:36   LPG yüklü tanker tarlaya uçup, takla attı
16:33   - Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla...
16:32   Beyoğlu'nda 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlılar tutuklandı