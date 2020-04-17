Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kars'ta camilerde korona virüsün son bulması için dualar edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde camilerde, korona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

17.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:56
Kars'ta camilerde korona virüsün son bulması için dualar edildi
Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde camilerde, korona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye'yi etkisi altına alınan korona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için Türkiye genelinde bütün camilerde dua okunmasına karar verilmişti. Alınan karar doğrultusunda Sarıkamış İlçesinde camilerin minarelerinden yatsı ezanından sonra dua okundu.

Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya o an şehir merkezlerinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.

Sarıkamış İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, "Tüm cami minarelerimizde yatsı namazından sonra, dua edilmekte ve tedbir getirilmektedir. İnşallah Rabbim bu dualarımızı kabul eder en kısa zamanda bu hastalıktan bizi ülkemizi ve dünyayı kurtarır diye ümit ediyoruz."dedi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Sarıkamış, Kars, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Ercüment Ovalı ’Hayat kurtarabilir’ dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı Haberler
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Survivor’da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Haberler
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Haberler ›› Güncel ››Kars'ta camilerde korona virüsün son bulması için dualar edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:28: ABD'den sınır dışı edilen 44 Guatemalıda Kovid-19 tespit edildi - Haber 09:27: Korona virüs İzmir'de de kuryelerin yükünü ağırlaştırdı - Haber 09:26: Pazar yeri dezenfekte edildi - Haber 09:25: Eyüpsultan'da bando takımı evde kalanlara konser verdi - Haber 09:25: 82 yaşındaki yaşlı kadın alkışlarla taburcu oldu - Haber 08:41: Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm - Haber 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber