Kars'ta "Çanakkale Zaferi" Fotoğraf Sergisi

Kaynak: İHA

Kars'ta İlim Yayma Cemiyeti tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı etkinlikleri çerçevesinde açılan fotoğraf yoğun ilgi görüyor.Kültür ve Sanat Evi'nde Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Aslan ile Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi Başkanı Ebubekir Keleş tarafından açılış yapılan sergiyi 2'inci gününde yüzlerce vatandaş ziyaret etti.Sergide; Çanakkale'de yazılan destan öyküleri, tarihe düşen notlar ve fotoğraflar yer alıyor. Sergi yarın akşama kadar açık kalacak. - KARS