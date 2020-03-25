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Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

Sarıçam ormanlarıyla kaplı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun geçen çetin kışın ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

25.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:31
Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi
Sarıçam ormanlarıyla kaplı Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun geçen çetin kışın ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı.
Yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çeken ilçede, bir tarafta üremek için dönen göçmen kuşlar sulak arazilerde gezinirken, diğer yandan da çiğdem çiçekleri baharı müjdeledi.
Ekim alanlarında karların erimesiyle oluşan göletler, yaban kuşlarına barınma imkanı sağlıyor. Üremek için gelen angıt, yaban ördeği ve balıkçıl gibi kuşlar, küçük su birikintilerinde görülmeye başlandı.
Sıcaklığın artmasıyla yavaş yavaş canlanan doğadaki kuş türleri farklı güzellikler oluşturdu.

Kaynak: AA

Etiketler : Sarıkamış, Sarıçam, Yaban, Kars, Kültür Sanat

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