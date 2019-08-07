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Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan araması olan 16 kişi yakalandı.

07.08.2019 11:28 Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan araması olan 16 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma amaçlı umuma açık yerlerde asayiş uygulaması ve denetimi gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında bazı adreslere de operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan araması bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Gözaltına alınan 10 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıkamış, Polis, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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