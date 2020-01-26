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Kars'ta çıkan yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

26.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:14Kars'ta çıkan yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi
'ın ilçesinde çıkan yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Şahindere Mahallesi ilçe otogarı çevresindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 5 iş yerine sıçradı.
Durumun verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) yangına müdahalede bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, iş yerleri ve içerideki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Kağızman Belediye Başkan Vekili Sedat Nuray, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Nuray, yaptığı açıklamada, yangına zamanında müdahale edildiğini belirterek, "Aksi takdirde yangın bütün dükkanlara sıçrayacaktı. Dükkanlar ahşap olunca alevler daha çabuk yayılıyor. Söndürme çalışmaları tamamlandı. Yangının nedenini araştıracağız." diye konuştu.

Kağızman, İtfaiye, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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