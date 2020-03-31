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Kars'ta Çinli turist paniğe neden oldu.

Kars'ta Çinli turist paniğe neden oldu.

31.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:42
Kars 'ta Çinli turist paniğe neden oldu... Vatandaş tedirgin olunca ekipler Çinli turisti gözetim altına aldı
KARS - Kars'ın en işlek caddelerinden birinde görülen Çinli turist, vatandaşların panik olmasına neden oldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri Çinli turisti gözetim altına aldı.
Faikbey Caddesi'nde Çin uyruklu bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ve polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa süreli tedirginlik yaşandığı olayda, Çinli vatandaş, ikna edilerek önce eldiven ardından da maske verildi.
Daha sonra ambulansa gelen Çinli turist, bu kez sırt çantasını yetkililere vermek istemedi. Sağlık ekipleri cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Çinli turistin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı. Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan Çinli, Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan Faikbey Caddesi üzerinde görülen ve kısa süreliğine panik yaşanmasına neden olan Çinli turistin, Erzurum'dan Kars'a geldiği öğrenildi. Şahsın Yabancılar Şube Müdürlüğü'nce Erzurum'a gönderileceği belirtildi. Kars’ta Çinli turist paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Kars, Genel

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Kars'ta Çinli turist paniğe neden oldu.
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