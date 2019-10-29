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Kars'ta cumhuriyet coşkusu

Kars'ta Cumhuriyet coşkusuKars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıldönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

29.10.2019 16:05
Kars'ta Cumhuriyet coşkusu
Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıldönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törenlerde protokol, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Şiirlerin okunduğu programda, Kafkas Üniversitesi Konservatuar bölümü ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik dinletisi, Alparslan Anadolu Lisesi Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Cumhuriyet kutlamalarının resmi geçit töreni ise büyük alkış aldı. Törenlerde 3,5 yaşındaki Yavuz Selim Sertçelik'in protokol masasındaki Türk bayrağını sevip öpmesi görenleri duygulandırdı.
Bir UMKE görevlisi ise kalabalık arasında yolunu şaşıran kedi yavrusuna sahip çıktı. Yavru kediyi omuzlarına alarak koruyan UMKE görevlisi, uzun süre kediyi okşadı. Bunu gören çocuklar, UMKE görevlisinden yere indirmesini istedikleri kediyi sevdi.
Kars'ta cumhuriyet coşkusu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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