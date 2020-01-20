Kars'ta define kazısına suçüstü

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış ilçesinin Taşlıgüney köyü Harabedere mevkisinde izinsiz kazı yapan şüpheli 4 kişi, suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanında yapılan aramada 1 adet define arama dedektörü, 1 adet sanal gözlük, 3 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet manilya demiri, 1 adet murç, 1 adet el freni, 1 adet keser, 2 adet av tüfeği, 5 adet eldiven ve 1 adet plastik kova ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.