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Kars'ta define kazısına suçüstü

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

20.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:22Kars'ta define kazısına suçüstü

KARS'ın ilçesinde define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valiliği kontrolünde, İl Komutanlığı'nca Sarıkamış ilçesinin Taşlıgüney köyü Harabedere mevkisinde izinsiz kazı yapan şüpheli 4 kişi, suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanında yapılan aramada 1 adet define arama dedektörü, 1 adet sanal gözlük, 3 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet manilya demiri, 1 adet murç, 1 adet el freni, 1 adet keser, 2 adet av tüfeği, 5 adet eldiven ve 1 adet plastik kova ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.



Sarıkamış, Jandarma, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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