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Kars'ta definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa vinçle çıkarıldı

Kars'ta definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa vinçle çıkarıldıKARS merkeze bağlı Karaçoban köyünde definecilerin kazdığı, üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düşen boğa vinçle kurtarıldı.

30.04.2020 07:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 07:38
Kars'ta definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa vinçle çıkarıldı
KARS merkeze bağlı Karaçoban köyünde definecilerin kazdığı, üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düşen boğa vinçle kurtarıldı.
Karaçoban köyünde meydana gelen olayda Kubilay Kildiş'e ait olan boğa defineciler tarafından kazılan ve üzeri teneke ile kapatılan kuyuya düştü. Boğayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Kubilay Kildiş ve köylülerin çabası boğayı kuyudan çıkarmaya yetmeyince vinç çağrıldı. Beline halat bağlanan boğa, vinçle çekilerek kuyudan çıkarıldı. Bulunduğu yerden kurtulan boğa halatın açılmasıyla koşuşturmaya başladı. Vatandaşlar, boğayı sakinleştirerek ahıra götürdü. Kars’ta definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa vinçle çıkarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Fehmi Kubilay, Karaçoban, Kars, Güncel, Haber

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