Kars'ta depoda alkol kullanan 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 22 bin 50 lira ceza
Kars'ta bir depoda alkol kullanan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 22 bin 50 lira ceza verildi.
16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:44
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yusufpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunda alkol kullanıldığı ihbarını aldı.
Depoda denetim yapan ekipler, 7 kişinin alkol kullandığını tespit etti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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