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Kars'ta doğa kardelenlerle renklendi

Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Kars'ta, karların yavaş yavaş erimesiyle doğa canlandı.

07.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:56
Kars'ta doğa kardelenlerle renklendi
Türkiye 'de kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Kars 'ta, karların yavaş yavaş erimesiyle doğa canlandı.
Arpaçay ilçesinin Kuyucuk köyünde, nisan ayının gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla kardelenler de karlar arasından kendini göstermeye başladı.
Köyde karla kaplı alanda açan kardelenler, görsel şölen oluşturdu.
Bazı köylüler seyrine doyum olmayan bu güzelliği, cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Arpaçay, Türkiye, Kars, Güncel
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