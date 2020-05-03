Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kars'ta doğa ters lalelerle renklendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uzun süren kış mevsiminin ardından doğa canlanmaya başladı.

Kars'ta doğa ters lalelerle renklendi
03.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:50
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uzun süren kış mevsiminin ardından doğa canlanmaya başladı.
Üremek için gelen göçmen kuşların sulak arazilerde dolaştığı ilçede, karlı dağlar, meralarda, ormanlık alan içerisinde açan ters laleler ile endemik çiçekler görsel şölen sunuyor.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Soğuksu, Uludere ve Keklik vadisinde açan ters lale türlerinden "kaf laleleri" Sarıçam Ormanları'nda renk cümbüşü oluşturdu.
Bir ay boyuncu ormanları süsleyecek kaf laleleri doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkamış, Türkiye, Kars, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri’yi gündemine aldı Haberler
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Haberler››Güncel››Kars'ta doğa ters lalelerle renklendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Iğdır'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu - Haber 12:52: 'Bilim Söyleşileri' devam ediyor - Haber 12:52: Vali Memiş: "'Dünya basın özgürlüğü günü' kutlu olsun" - Haber 12:52: "Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor - Haber 12:52: Rize'de baharla canlanan doğa görsel şölen sunuyor - Haber 12:12: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 11:42: Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor - Haber 11:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü - Haber 10:28: Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin