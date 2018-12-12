Kars'ta, Doğadaki Yabani Hayvanlara Yem Bırakıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:00



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:00

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ve sarıçam ormanlarıyla çevrili Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2 bin 500 rakımlı Allahuekber Dağları Milli Parklar bölgesi ile Çamaşırdere, Suludere ve Keklik Deresi mevkisinde yaşayan etçil yaban hayvanları ve kuşlar için 200 kilogram tavuk kemiği, sakatat, 400 kilogram buğday ve ekmek bırakıldı. Yemleme faaliyetinin kış boyunca sürdürülmesi planlanıyor.Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralık ayının ortalarına gelindiğini ve havanın aşırı soğuk olduğunu belirterek, yaban hayvanlarının soğuk havalardan olumsuz etkilendiğini söyledi.Özellikle geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını ifade eden Toksoy, "Sarıkamış yalnızca kış turizmiyle değil yaban hayatıyla da önemli bir yerdir. Biz belediye olarak yaban hayvanlarına karşı duyarsız kalmıyoruz. Yaban hayvanlarımız yazın bir şekilde doğadan besleniyorlar ama kışın karla kaplı alanda zorlanıyorlar, şehir merkezine evlere kadar gelebiliyorlar. Bu nedenle onların yaşadıkları alana her yıl olduğu gibi bu sene de çamların altlarını temizleyerek yiyecek bıraktık." dedi.Toksoy, yaban hayatının yalnızca Sarıkamış için değil dünya için önem arz ettiğini, Sarıkamış ormanlarında farklı türlerde yaban hayatın mevcut olduğunu belirtti.Göksal Toksoy, şunları kaydetti:"Sarıkamış'ta bozayı, vaşak, kurt, tilki, tavşan, yaban kuşları gibi birçok hayvan barınmaktadır. Ayrıca Sarıkamış'ın bozayıları da çok önemlidir. Onlar da şehir çöplüğüne gelmesinler, bu hayvanlar şehre inmesinler diye ormanlık alanlara yiyecek bırakıyoruz. Vatandaşlardan isteğim kış mevsiminde sokak hayvanlarına da sahip çıksınlar, onlara evlerindeki artakalan yiyeceklerden versinler. Yaban hayvanlarının neslinin devam etmesi çok önemlidir. Bu yemleme faaliyetimizi kış boyunca sürdüreceğiz."