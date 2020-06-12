Kars'ta dolu yağışı etkili oldu

Kars'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

12.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:17
Kars'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu, il merkezini ve tarım arazilerini beyaza bürüdü.
Bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üzerini battaniye ve halıyla örttü.
Yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Kürşat Mutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolunun bir anda etkili olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 20-30 dakika sürdü ve her yer beyaza büründü. Daha önce böyle bir şey görmedim. Dolu nedeniyle araziler de zarar gördü." dedi. Kars’ta dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Dolu Yağışı, Sabah, Kars, Güncel, Haber

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