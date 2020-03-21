Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların dalları buz tuttu - Haberler

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların dalları buz tuttu

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

21.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:42
Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların dalları buz tuttu
Kars 'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte hafta boyunca aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından, soğuk hava hüküm sürüyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ildeki ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Faikbey ile Haydar Aliyev caddelerinde bina çatılarındaki kar suların eriyerek düştüğü bazı ağaçların dalları buzla kaplandı.
Öte yandan kentin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Arpaçay ilçesine bağlı köylerde yaşayan besiciler de kar örtüsünün olmadığı yerlerde hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kars, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haberler
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Haberler
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Boşandığı kadını takip edip, vurdu (2) - Haber Erciş'te koronavirüsle mücadele çalışmaları - VAN - Haber HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Haber Fırsatçılara inat ücretsiz dağıttılar - Haber Hileli ve bozuk teraziler iş makinasıyla imha edildi - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber
Loading