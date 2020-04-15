Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi

KARS Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, drone ile havadan denetim yaparken, karadan yapılan uygulamalarda ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları istendi.

15.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:13
Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi
KARS Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, drone ile havadan denetim yaparken, karadan yapılan uygulamalarda ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları istendi.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede Kars 'ta alınan tedbirler, Emniyet Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Sivil ve resmi polislerin sokak ve caddelerde yaptıkları kontrollerin yanı sıra kent, drone kameralarıyla gözetleniyor. Polislerin kent merkezinde havalandırdığı drone kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen polisler, sosyal mesafe kuralı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadıklarını kontrol etti. Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, uygulama kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların evlerinde kalmaları hatırlatıldı.


- Kars

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Tekstil atölyesine yapılan baskında 5.575 tanı kiti ele geçirildi Haberler
Tekstil atölyesine yapılan baskında 5.575 tanı kiti ele geçirildi
Haberler ›› Güncel ››Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Osmaneli Belediyesi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya devam ediyor - Haber 16:25: Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 16:24: Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:24: Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara maske dağıttı - Haber 16:24: Siirt ve Diyarbakır cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler