Kars'ta, E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi Eğitim Toplantısı Düzenlendi

İçişleri Bakanlığınca, belediyelerin mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla hayata geçirilen her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi kapsamında Kars
'ta eğitim programı düzenlendi.
Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Türker Öksüz
, Iğdır
Valisi Enver Ünlü, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta
, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, Kars, Ardahan
ve Iğdır illerinden Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ile bilgi işlem ve idari büro görevlileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Türker
Öksüz, içinde bulunduğumuz bilgi çağında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projenin önemini anlattı. Öksüz, projenin hayırlara vesile olmasını dileklerinde bulundu.
Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, katılımcılara E -Belediye Bilgi Sistemi Projesi hakkında bilgiler vererek, E-Belediye Bilgi Sistemi projesinin Türkiye
'nin en büyük projeleri arasında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın seçim beyannamesinde bulunan sistem sayesinde bir seçim döneminde 15 milyar lira tasarruf sağlanacağını ifade eden Hacıbektaşoğlu, sistemin; iş gücü, kaynak ve zaman bakımından sağlayacağı faydalar ile bilgi teknolojileri bakımında Türkiye'nin dışa bağımlığının azalacağını kaydetti.
E-Belediye Bilgi Sistemi eğitim toplantısında katılımcılara sistemin işleyişiyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. - KARS
Türker Öksüz,Kars
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:34