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Kars'ta eczacıdan koronavirüse karşı şeritli önlem

Kars'ta bir eczacının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı eczanesinde aldığı şeritli önlem dikkati çekti.

21.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:04
Kars'ta eczacıdan koronavirüse karşı şeritli önlem
Kars 'ta bir eczacının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı eczanesinde aldığı şeritli önlem dikkati çekti.
Faikbey Caddesi'nde eczacılık yapan 13.Bölge Eczacı Odası Kars İl Temsilcisi Ömer Şerif Çelebi , koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahın önüne şerit çekti.
Eczacı Çelebi, gazetecilerle yaptığı açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Eczanelerimizde hem hastalarımızı hem kendimizi güvenli alanlarda tutmak için çeşitli önlemler almış bulunmaktayız. Kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması için gereken şerit, bariyer, koruyucu ekipman gibi faktörleri kullanmaktayız. Eczanelerimiz periyodik olarak dezenfekte edilmekte olup, sağlıklı alanlar olarak kalması için tüm çabamızı vermekteyiz." dedi.
Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelenin hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Çelebi, "İnanıyoruz ki korunma için atılan her adım toplumsal sağlığa büyük katkılar sunacaktır. Eczanelerimiz her zaman olduğu gibi her şartta halkımızın hizmetindedir. İhtiyaç ve imkanlar doğrultusunda hizmetlerini kesintisiz sürdüreceklerdir. Halkımız bu konuda rahat ve huzurlu olabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Ömer Şerif, Çelebi, Kars, Güncel

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