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Kars'ta eczacıdan şeffaf branda ile koronavirüs önlemi

Kars'ın Sarıkamış ilesinde bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.

24.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:46
Kars'ta eczacıdan şeffaf branda ile koronavirüs önlemi
Kars 'ın Sarıkamış ilesinde bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.
Brandaya açtığı küçük pencereden vatandaşların reçetelerini alan eczacı, ilaçları da aynı yerden veriyor.
Eczacı Fatih Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemeye çalıştıklarını söyledi.
Eczanede izolasyon yaptıklarını ve gelen hastalara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Cengiz, şöyle konuştu:
"Hem hastalar hem de kendimiz için aldığımız tedbirlerle salgını hep birlikte engelleyeceğiz. Eczane çalışanları olarak aldığımız tedbirler psikolojik anlamda bizi ve hastalarımızı rahatlatıyor. Eczanelerimiz bu tür tedbirleri almaya devam ediyor. Hastalarımız da bu çalışmalara riayet ederse bu salgını kısa sürede atlatacağız."
İlaç almaya gelen hastalardan Tunahan Gündüz de virüse karşı alınan tedbirlerin önemli olduğunu belirterek, "Eczanede yapılan izolasyon hem bizim için hem de eczanede çalışanlar için önemli." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sarıkamış, Fatih, Kars, Güncel

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