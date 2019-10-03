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Kars'ta elektrik direğini çalan iki kişi suçüstü yakalandı

Kars'ta Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım şirketine ait elektrik direğini keserek çalan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

03.10.2019 13:00Kars'ta elektrik direğini çalan iki kişi suçüstü yakalandı
Kars'ta Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım şirketine ait elektrik direğini keserek çalan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca, Arpaçay Taşlı Tepe mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde şüpheli 2 kişi, Aras EDAŞ Firmasına ait 10 metre uzunluğundaki elektrik direğini kesip çalarken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen elektrik direği ile elektrik direğini taşımak için kullanılan traktörü muhafaza altına alırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması için bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Jandarma, Arpaçay, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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