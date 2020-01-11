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Kars'ta "Ellerde Birleşen Gülümseme" adlı resim sergi açıldı

Kars'ta ev kadını Pınar Dönmez, "Ellerde Birleşen Gülümseme" adlı puzzle ve 3 boyutlu resim sergisini açarak vatandaşların beğenisine sundu.

11.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:54Kars'ta
'ta ev kadını Pınar Dönmez, "Ellerde Birleşen Gülümseme" adlı puzzle ve 3 boyutlu resim sergisini açarak vatandaşların beğenisine sundu.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nda düzenlenen sergisinin açılışını, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Pınar Dönmez gerçekleştirdi.
Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, açılışta yaptığı konuşmada, sergiyi emniyet mensubunun eşi Dönmez'in açtığını söyledi.
Dönmez'in sergiyi 5 yıllık bir birim sonucu açtığını ifade eden Sağdıç, "Burada elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahibi çocuklara, öğrencilere giyim olarak dönmesi bizi ayrıca sevindirdi. Ben böyle bir çalışma yaptığından dolayı mensubumuzun eşi Pınar hanıma ve ailesine çok teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Açılışın ardından sergiyi gezen Sağdıç, sergi hakkında Pınar Dönmez'den bilgi aldı. Sağdıç, beğendiği bir eseri de alarak sergiye katkıda bulundu.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

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