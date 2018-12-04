Kars'ta Emniyet Kemeri Kullanımı Yüzde 95'e Yükseldi

04 Aralık 2018 Salı 12:26



04 Aralık 2018 Salı 12:26

Kars'ta, emniyet kemeri kullanma oranı Eylül'de yüzde 79,2 olurken bu sayı Kasım ayında yüzde 95,3'e yükseldi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01 Eylül 2018, 30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 19 bin 94 adet araç ve sürücüsü kontrol edildi. 2 bin 285 araç ve sürücüsüne 78/1-A (Emniyet Kemeri) maddesinden toplam 246 bin 780 TL. Trafik İdari Para Cezası kesildi.Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, il genelinde Emniyet Kemeri Kullanma oranları; Eylül ayında yüzde 79,2 iken, Ekim ayında bu oran yüzde 91,1'e, Kasım ayında ise yüzde 95,3'e yükseldi.Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak; ilimizde trafik güvenliğinin sağlanması, halkımızın can ve mal kayıplarının azaltılması amacıyla trafik denetimlerimiz devam edecektir" denildi. - KARS