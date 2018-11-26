Kars'ta Engelli Kıza Cinsel İstismar Davası

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:57



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:57

Kars'ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunulması ya da fuhşa aracılık edilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklardan engelli D.İ'nin annesi S.İ, teyzesi E.İ'nin yanı sıra M.D, A.Ş, B.A, E.Ş, F.A, M.T, T.Ç, M.A, S.B, V.G. ve C.B. hazır bulundu.Duruşmada tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.İddianamedenKağızman'da, zihinsel engelli raporu bulunan 22 yaşındaki D.İ'nin hastanedeki kontrollerinde 5,5 aylık hamile olduğunun tespitiyle başlatılan soruşturma sonucu, mağdurun annesi S.İ. ile teyzesi E.İ'nin de bulunduğu 13 kişi hakkında dava açılmıştı.Davanın iddianamesinde sanıkların "nitelikli cinsel saldırı" ve "Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temini etmek" suçlarından cezalandırılması isteniyor.