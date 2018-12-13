Kars'ta Ensar Erdoğdu İçin Karşılama

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kars
Belediye Başkan adayı gösterilen Ensar Erdoğdu
, coşkuyla karşılandı.
AK Parti'nin Kars Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Erdoğdu, Ankara
dönüşü Kars Harakani Havalimanı'nda partililerce karşılandı.
Erdoğdu, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan
, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç
, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın
ve partililerle şehir turu gerçekleştirerek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonuna geçti.
Kars Milletvekili Ahmet Arslan, burada yaptığı konuşmada, Kars Belediye Başkanlığına 19 aday adayının müracaat ettiğini ifade ederek, "Diğer arkadaşlarımızın kendilerinin layık görülmediğini düşünmesini de istemiyorum. Sonuçta 1 adayımız seçilecekti ve Ensar Erdoğdu seçildi." dedi.
Kars'a hizmet edebilmek için her zaman çalıştıklarını ifade eden Arslan, "Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ensar Erdoğdu Başkanımızın gayretinden de şüphemiz yok, 31 Mart'tan sonra da hizmet etmek için gayretimiz devam edecektir. AK belediyeciliği tekrar Kars ile buluşturmak, Kars'ın tekrar 5 yıl kaybedilmemesi için, bizim yaptığımız hizmetlerin yanında belediyecilik hizmetlerinin de devam etmesi için bu hizmetlerin devamı siz AK kadrolardan geçiyor." diye konuştu.
Komisyon Başkanı Yunus Kılıç da ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Kars, hizmetin çok kolay yapılacağı illerden bir tanesidir ve bu hizmetin yapılacağı yıllar içerisinde biliyorsunuz ülkemiz çok güçlü iktidarlara sahip oldu. Bu ülkede 16 yıldır çok şükür bir hizmet kervanı yürüyüp gidiyor. Biz bu yürüyüp giden kervanda Kars'ın 4 yılını heba ettik. Bu kaybettiğimiz yılları geri kazanmamız ve yeniden bu kayıplarla Kars'ı aynı duruma sokmamak için çalışacağız." ifadesini kullandı.
AK Parti Kars Belediye Başkan adayı Erdoğdu da Kars'a hizmet etmek için bu göreve talip olduğunu belirterek, "Yıllar önce bu kutlu yola katıldığımız, halka hizmet, hakka hizmet felsefesini benimseyerek, hizmet yolunda 5 yıl il başkanlığında hizmet etmeyi bana sizler verdiniz. Tutkuyla bağlı olduğum Kars'a tekrar hizmet etmek için 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldum." şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ise Erdoğdu'nun daha önce il başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, "AK Parti'yi iktidara Kars Belediyesi
olarak taşıyacağız. Bunun için yarından tezi yok teşkilatla birlikte sokaklara döküleceğiz ve hedefe doğru ilerleyeceğiz." dedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:24