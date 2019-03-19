Kars'ta "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Eğitimi

Kars
'ta yaşayan yabancı uyruklu kadınlara yönelik "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" eğitim toplantısı düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü
işbirliğiyle düzenlenen eğitim toplantısında, Kars'ta yaşamlarını sürdürmekte olan yabancı uyruklu kadınlara, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Selvi Rüya Ubiç tarafından kadınlara Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele konuları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - KARS
İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kars, Yaşam
Kaynak: İHA