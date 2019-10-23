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Kars'ta eski zift deposunda yangın

Kars'ta, tren hattı yakınındaki eski zift deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

23.10.2019 19:14Kars'ta eski zift deposunda yangın
Kars'ta, tren hattı yakınındaki eski zift deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
İstasyon Mahallesi'ndeki tren hattı yakınında, asfalt yapımı için kullanılan eski zift depolarının kaldırılması çalışması sırasında, içinde zift kalıntısı bulunan depoda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde diğer depolara sıçramadan söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

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