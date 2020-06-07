Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramı

Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramıKARS'ta koronavirüs salgını süresince yoğun şekilde çalışan polis ekiplerine, işletmeci Hasan Çerkez tarafından tatlı sürprizi yapıldı.

07.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:51
Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramı
KARS'ta koronavirüs salgını süresince yoğun şekilde çalışan polis ekiplerine, işletmeci Hasan Çerkez tarafından tatlı sürprizi yapıldı. Çerkez, devriye görevi yapan polislere baklava ikramında bulunarak görevlerinde başarılar diledi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede polis teşkilatı yoğun bir tempoyla çalıştı. Kars polisi de şehrin giriş -çıkışlarındaki kontrol noktaları, şehir içindeki devriye görevleri, uyarı ve yardım malzemelerinin dağıtımı olmak üzere birçok alanda görev aldı. Vali Türker Öksüz'ün talimatları, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın görevlendirmesiyle titiz çalışmalar yürütüldü.
Salgının başlamasından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdüren ekipleri esnaf yalnız bırakmadı. Künefeci Hasan Çerkez de polis ekiplerine tatlı sürprizi yaptı. Çerkez, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önünde yeğeni Zafer Altun ile birlikte hazırladığı tepsilerdeki baklavaları sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, caddeden geçen polislere dağıttı. Devriye gezen asayiş ekipleri ve yunus polislerine gün boyu tatlı ikramı yapıldı.
Polisler, Hasan Çerkez ustaya ikramlarından dolayı teşekkür etti. Çerkez de polisleri çok sevdiklerini, bu yoğun geçen salgın sürecinde canla başla çalıştıklarını ifade ederek görevlerinde başarılar diledi.
Zafer Ultan ise, "Polislerimiz bizim sağlığımız ve huzurumuz için yoğun bir çalışma yaptılar. Bizler de görevlerinde başarılar dilemek ve görevlerini ağız tadıyla yapmaları için ikram yaptık. Allah tüm polislerimizi korusun" diye konuştu. Kars’ta esnaftan polislere ’tatlı’ ikramı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Kars, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca’yı uyutmayan kare! Gece 03.43’te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Eski Yunan Başbakan’dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu Haber
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Elazığ’da, ABD’nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
’Koronavirüs aşısı yaptıracağım’ diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Haberler››Güncel››Kars'ta esnaftan polislere 'tatlı' ikramı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:47: TSK'dan koronavirüs ile mücadelede göz dolduran başarı - Haber 09:46: CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE UTANDIRAN MANZARA; ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTMİŞLER - Haber 09:45: Pütürge'de hasar tespit çalışmaları başladı - Haber 09:45: Son dakika! Manisa'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber 09:42: Son Dakika | 'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor - Haber 08:35: Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı - Haberler 08:18: KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz - Haber 08:13: Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı - Haber 07:46: Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti - Haberler 20:38: Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı - Haberler