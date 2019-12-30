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Kars'ta etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

30.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:51 Kars'ta etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi
'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.
Sis nedeniyle 'daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan AnadoluJet'in THY 7300 sayılı seferi iptal edildi. İstanbul'dan Kars'a saat 10.50'de yapılması planlanan Pegasus'un PC 2590 sefer sayılı uçak seferi de sis dolayısıyla ertelendi.
İlde etkisini sürdüren sis, tarihi Kars Kalesi ve çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.
Bir süre önceki kar yağışı sonrası soğuk havanın de etkisini gösterdiği kentin Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar, bitkiler karla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar araçlarının üzerinde, evlerinin önünde biriken karları temizledi.
İlçede doğanın karla kaplanması yüzünden aç kalan bir tilkinin karlı meralarda yiyecek araması dikkati çekti.

İstanbul, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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